„Asterix“ kämpfte schon 2017 mit Coronavirus

Der Name ist eine Hommage, wie Jöken weiter erläuterte. „Caligarius hört sich an wie ein lateinischer Name. Er erinnert aber auch an den Filmklassiker ‘Das Cabinet des Doktor Caligari‘. Einer der ersten deutschen Filme, in dem ein Bösewicht die Hauptrolle spielt. Als Kontrahent von Asterix und Obelix ist Caligarius ein Wagenlenker in dem Rennen, das ‘Asterix in Italien‘ prägt. Wer Caligarius als lateinisches Wort nachschlägt, stößt aber auch auf den Schuhmacher.“ Damit ist lautmalerisch die Brücke zur deutschen Formel-1 geschlagen.