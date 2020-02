Mit „Unfalltrick“ wurde Seniorin (87) betrogen

Der Enkelsohn hatte die 87-Jährige am Mittwoch tatsächlich besucht. Kurz nachdem er am Nachmittag wieder weggefahren war, rief eine Frau bei der betagten Salzburgerin an und teilte mit, dass ihr Enkel einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Danach übergab sie den Hörer an einen angeblichen Polizisten, der den Unfall bestätigte und der Frau mitteilte, das ihr Enkelsohn 250.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz zu zahlen habe. Um eine Gefängnisstrafe zu verhindern, sei ein Teil des Betrages sofort fällig.