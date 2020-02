Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

So lesen Hunde unsere Gefühle

Wer einen Hund hat, wird das Gefühl kennen: „Meine Fellnase weiß genau, wie es mir gerade geht.“ Er spürt, wenn man traurig ist und freut sich, wenn wir uns freuen. Aber können die Hunde tatsächlich unsere Mimik lesen? Spannende Fragen, denen die Verhaltensexperten im Clever Dog Lab an der Veterinärmedizinischen Universität Wien nachgehen. Prof. Ludwig Huber hat mit seinem Team bereits gezeigt, dass Hunde zornige und fröhliche Gesichter, die sie noch nie zuvor gesehen haben, am Touchscreen unterscheiden können. Wir haben uns das Experiment mit den beiden Border Collies „Myllie“ und „Vega“ angesehen – mehr zu diesem Thema sehen Sie am Samstag in „Entenfellners Tierwelt“.