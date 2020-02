Jugendliche dealten über Gruppenchat mit Drogen

Anfang Februar stießen die Kriminalisten am Bahnhof in Bad Gastein auf eine Gruppe junger Männer. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten eine Chatgruppe im Handy eines der Männer, in denen offenbar Suchtmittel angeboten und verkauft wurden. Mitglieder der Gruppe waren sechs Männer im Alter von 15 und 17 Jahren. Außerdem fanden die Polizisten einen Grinder und einen Joint in einem Versteck am Bahnhofsgelände. Bie den Jugendlichen zuhause bot sich den Beamten ein ähnliches Bild: Grinder, Suchtgiftwaagen, Aufbewahrungsbehälter und kleine Säckchen zum Portionieren der Drogen wurden sichergestellt. Alle Verdächtigen zeigten sich geständig. Die Kriminalisten wiesen ihnen im Zeitraum von Jänner 2019 bis Februar 2020 insgesamt 103 Deals nach. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.