Das darf man im März nicht in Wien verpassen

# Tag der Wiener Bezirksmuseen

Alle 23 Wiener Bezirksmuseen öffnen am 15. März von elf bis 17 Uhr ihre Pforten. Das Thema in diesem Jahr: Erinnerungen an Kino, Theater und Varieté in Wien. Dieses Thema wird aus der Perspektive des jeweiligen Bezirks präsentiert. Außerdem gibt es einige Specials in den einzelnen Museen an diesem Tag. Nähere Infos zum Programm gibt es hier.

Wo: verschiedene Orte in Wien