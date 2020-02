Jungpapa Marcell: „Ich war im Gefängnis“

Sie schwanger, er im Gefängnis - so lässt sich die brandheiße Story zusammenfassen, die der 21-jährige Fünffach-Papa Marcell ab dieser Woche in der ATV-Sendung „Teenager werden Mütter“ präsentieren wird. Da die Gerüchte im Netz überhandnehmen, erzählt Marcell seine Wahrheit: „Ich war im Gefängnis. Ich bin verurteilt worden für Blödsinn, den ich in meiner Wien-Zeit gebaut habe“.