Minus 25 Prozent auf Musical „That‘s Life“

Er war ein legendärer Sänger, Entertainer und Schauspieler - Songs wie „My Way“, „Strangers In The Night“ oder „New York, New York“ sind dank ihm in die Musikgeschichte eingegangen. Grund genug, um das Leben und Wirken des einzigartigen Frank Sinatras in einem mitreißenden Musical nachzuerzählen. Hauptdarsteller Brian Duprey ist in der Glitzerwelt von Las Vegas selbst schon ein Star - und sogar Sinatras Tochter Nancy ist ein Fan.