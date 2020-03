Veranstalter buchen „Gigi-Double“ für Party

Oft schon gab es Ärger auf Gigi D‘Agostino-Konzerten, bei denen lediglich ein Double erschien und die Fans vor Wut tobten. Es wurde zum Running-Gag, bei jedem Auftritt anzuzweifeln, ob er selbst tatsächlich erscheinen würde. Das machen sich Veranstalter nun zu Nutzen und laden das best gebuchte Double von Gigi D‘Agostino - also Gigi L‘Altro - für ihre Party in Wien.