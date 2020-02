Landwirte haben den häufigsten und besten Sex

Der britische Sexspielzeughersteller Lelo UK hat in einer Studie 2000 Männer und Frauen zu ihrem Sexleben befragt. Dabei zeigt sich deutlich: Landwirte sind die Berufsgruppe mit dem aktivsten und besten Sexleben. Mehr als 30 Prozent von ihnen gaben an, einmal am Tag intim zu werden. Auf Platz zwei landen die Architekten, auf Platz drei die Frisöre. Auch in puncto Qualität haben die Landwirte die Nase im Ranking ganz weit vorne: 67 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Sexleben „unglaublich“ sei.