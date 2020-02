Stolper-Start für Salzburgs neue Polizei-Schule

Voraussichtlich ab Mai wird ausgebildet. Die neue „Sicherheitsakademie“ ersetzt den Standort in Großgmain. Das dortige Gebäude wurde bekanntlich Mitte September in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vom damaligen Innenminister Wolfgang Peschorn geschlossen. Mit Betretungsverbot: Weil sich das Gebäude in einem desolaten Zustand befunden habe, hieß es aus Wien mit Verweis auf einen Sachverständigen. Ein Zusperren, das nicht nur die Gemeinde verwunderte: Erst im Frühjahr hatte es ein Bekenntnis für Großgmain von Ex-Innenminister Herbert Kickl gegeben. Monate später mussten die Polizei-Schüler abrupt ausziehen – und nach Wels ausweichen.