Wenn es nach dem Online-Gutscheinkauf Grenzen gibt

EVZ-Kritik, dass deutsche Karte nicht akzeptiert wird

Dass die ursprüngliche Karte nicht akzeptiert wurde, sieht Reinhold Schranz vom EVZ jedoch kritisch. „H&M sehen viele Konsumenten als eine Firma und nicht als deutsches und österreichisches Unternehmen“, so der Jurist. Überdies werde auf der Webseite nur im Kleingedruckten darüber informiert, dass die Karten nur in dem Land eingelöst werden können, in dem sie gekauft wurden. Dass man die Karte in Österreich kaufen, jedoch nur in Deutschland verwenden könne, verstoße aus seiner Sicht gegen die EU-Geoblocking-Verordnung. Sein Resümee: „Entweder man informiert klar und deutlich, oder man ermöglicht die europaweite Einlösung von Geschenkkarten.“