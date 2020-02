Mit der „Krone“ live zum Weltcup in Hinterstoder!

Mit der „Krone“ sind Sie live dabei beim Weltcup in Hinterstoder! Sie haben noch kein Ticket? Dann spielen Sie jetzt gleich mit und füllen das untenstehende Formular aus. Zu gewinnen gibt es 5x2 Tribünenplätze für Freitag, 28. Februar und Sonntag, 1. März sowie 5x2 Stehplätze für den Rennsamstag am 29. Februar. Und die „Krone“ erweitert diesen Preis noch um einen Blick hinter die Kulissen: Die Gewinner bekommen einen exklusiven Eintritt in den „Krone“-Newsroom vor Ort und ein anschließendes Frühstück im Explorer Hotel Hinterstoder. Also: Schnell sein und mitspielen!