Das Tanzbein schwingen will gelernt sein

Die Ballsaison ist zwar offiziell mit dem Aschermittwoch vorbei, doch Bälle gibt es trotzdem noch genug. Dort will man natürlich auch das Tanzbein schwingen. Für jene, die die richtigen Schritte noch nicht drauf haben oder ihre Moves verbessern wollen, verlost City4U eine dreimonatige „All You Can Dance“-Mitgliedschaft in der Tanzschule Dorner für zwei Personen. In diesem Zeitraum können so viele Kurse wie gewünscht besucht werden. Als Draufgabe erhalten die Tänzer dann noch zwei Tickets für den Dorner Ball am 21. März im Palais Ferstel. City4U hat vorab mit Tanzschulbesitzerin Karin Lemberger gesprochen.