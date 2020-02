„Maleficent“: Jetzt Jolie als dunkle Fee gewinnen!

„Maleficent, die dunkle Fee“ ist zurück. Im ersten Teil des Films, der an das Märchen „Dornröschen“ angelehnt ist, hatte Angelina Jolie das Mädchen Aurora in einen tiefen Schlaf versinken lassen. In der Fortsetzung sind böse, magische Kräfte am Werk, die nicht nur das Glück von Aurora und ihrem Prinzen, sondern das ganze Reich der Elfen, Feen und Kobolde zu vernichten drohen. krone.at verlost rechtzeitig zum Home Release des märchenhaften Blockbusters Blu-rays.