Eine Hymne für die City: „Zusammen samma Wien“

„Ich hab mir in den Kopf gesetzt, eine Hymne für Wien zu schreiben - einen Song, der die Menschen in dieser leiwanden Stadt näher zusammenbringt!“, erklärt Musiker Ingo Steinbach. Das Ergebnis: Der Titel „Zusammen samma Wien“. Ein Feel-Good-Liebeslied für Wien und seine Bewohner. Im Text kein für Wiener sonst so typisches Granteln, kein erhobener Zeigefinger, dafür ganz viel Liebe und Herz. Steinbach betont: „In Zeiten, in der die Gesellschaft merklich auseinander driftet, Populismus Gehör und der eigene Selfie-Mikrokosmos mehr Aufmerksamkeit bekommt, als das, was zwischenmenschlich um uns herum passiert, stellte sich mir die Frage: Was kann ich in meinem kleinen Leben tun, das ein großes, positives Grundgefühl erzeugt?“.