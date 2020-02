Morgendlicher Feinstaub-Alarm durch Lkw-Verkehr

Dass die Luftbelastung im Flachgau hoch ist verwundert nicht – die Höhe wie in Lamprechtshausen aber schon. Gerade am Vormittag sind die Feinstaubwerte sogar um einiges höher als am Rudolfsplatz bei der Nonntaler Brücke in Salzburg. Ein Grund könnten die zahlreichen Lkw aus dem Grenzgebiet sein.