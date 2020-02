Heute isst jeder Österreicher zwei Krapfen

Wie wichtig den Österreicherin „ihr“ Krapfen ist, hat das kürzlich gestartete Krapfen-Gate gezeigt. Damit soll die Einspielung eines eigenen Emojis in Form des süßen Gebäcks erreicht werden. Kein Wunder also, dass für acht von zehn Befragten (85 Prozent) gehören Krapfen zur Faschingszeit unbedingt dazu, mehr als die Hälfte genießt diese gerne auch das ganze Jahr über. Mit Marillenmarmelade gefüllte Krapfen sind mit Abstand die beliebtesten Krapfen in Österreich - so eine aktuelle Umfrage, die Merkur anlässlich der Faschingszeit beauftragt hat. Deutlich dahinter in der Beliebtheitsskala liegen mit Vanillecreme gefüllte Krapfen (38 Prozent), Bauernkrapfen (29 Prozent) sowie Krapfen mit Schoko- oder Nougatfüllung (23 Prozent).