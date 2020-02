Weltweit erster Gin aus Algen produziert

Vermehrt in der asiatischen Küche anzutreffen denkt der Mensch bei Algen an viele interessante Formen und das Vorkommen an verschiedensten Orten. Im Gegensatz zu den frei sichtbaren Makroalgen, wie man sie nennt, gibt es aber auch noch Mikroalgen, welche mikroskopisch klein sind. City4U sprach mit Lisa-Marie Dormayer, Sharholder Relations, PR & Marketing des Unternehmens ecoduna mit Sitz in Österreich, welches nun den ersten Gin aus Mikroalgen hergestellt hat.