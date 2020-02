Fußgänger wurde von einem Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) hat am Sonntagabend ein 47-Jähriger schwerste Verletzungen erlitten. Der Einheimische war zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs. Eine 17-jährige Autofahrerin dürfte den dunkel gekleideten Mann übersehen haben und fuhr ihn nieder.