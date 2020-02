Graf Bobby fühlt sich am Landestheater pudelwohl

Und beruflich für Immobiliengeschäfte beim Bundesheer als Oberrat aktiv ist. Pendant Penny ist vier Jahre alt und kam aus Tschechien zu Frauerl Cindy Hartje, Mutter der einjährigen Selina, nach Bayerbach in Bayern. Am gestrigen Sonntag hatte sie Feuertaufe im Theater, die Hunde hatten sich zuvor noch nie gesehen. Gestern gab’s für den ’Krone’-Fototermin erstes Beschnuppern auf der Bühne, ehe Penny in den Ernst des Opernlebens startete. Offenbar ohne Lampenfieber.