Messerattacke vor Lokal: Cobra fasst Verdächtigen

Szenen wie aus einem Actionthriller spielten sich am Samstag in den Morgenstunden vor einem Hochhaus in der Laabstraße in Braunau ab. Schwer bewaffnete Männer der Spezialeinheit Cobra stürmten in das Mehrparteienhaus und nahmen einen verdächtigen Iraker fest. Der 27-Jährige soll gegen 3 Uhr Früh vor einem Lokal in der Salzburger Vorstadt in Braunau einen Landsmann mit einem Messer verletzt haben.