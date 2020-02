Neuer Schul-Zweig mit Zukunftsthema

Die HBLA Pitzelstätten für Landwirtschaft und Ernährung in Klagenfurt bietet ein zeitgemäßes Bildungskonzept. Damit wird den aktuellen Anforderungen der Landwirtschaft und Wirtschaft, dem technischen Fortschritt, der gesungen Ernährung und einer zunehmend gefährdeten Umwelt Rechnung getragen. Der jüngste Coup ist die Aufnahme von Land-, Energie- und Umwelttechnik in den Lehrplan, und zwar in Kooperation mit der HTL Lastenstraße. „Erfreulich sind die Tatsachen, dass sich sehr viele Mädchen für technisches Fachwissen interessieren, andererseits wird der Andrang bei den Buben für Ernährung und Küchenarbeit auch größer“, so Direktorin Ingrid Weinhandl.