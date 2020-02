Wintercharter-Saison erreichte Gipfel

Am Check-In stauen sich die Winter-Touristen bis zu den Eingangstüren. Immer mehr kommen nach, ziehen ihre Skier auf Gepäckwägen hinter sich her. „Ich komme seit zehn Jahren jeden Februar nach Salzburg. Dieses Mal war ich in Flachau“, sagt William Christopher aus Dublin. Zu viel los ist ihm nicht. Er blättert in einem Roman. „Der Flughafen ist gut organisiert. Ich lese, während ich warte. In Dublin ist es schlimmer.“ Andere nutzen die Zeit, um sich in den Geschäften mit Mitbringseln und Essen einzudecken. An einer Trafik steht eine Frau vor einem Metallständer. Sie nimmt eine Wolfsmaske und stülpt sie ihrer Tochter über den Kopf. Die quiekt vor Freude. „Heute ist der umsatzstärkste Tag im Jahr“, erzählt Kiosk-Besitzerin Gerlinde Hölzl. Besonders beliebt: Souvenir-Teller und Magnete, auf denen die Festung prangt. In der Ankunftshalle bleibt für Shopping keine Zeit. Die Wintertouristen strömen scheinbar endlos aus den Metalltüren. Dort empfangen sie die Taxifahrer. „Es ist viel los. Bisher läuft alles gut. Ich habe nur Angst vor den Staus“, sagt Andre Berzays. Er fährt zwei Iren nach Bad Hofgastein.