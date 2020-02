Das Förderungs-Dilemma der Stadt

Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) war am Donnerstag sauer. Eine zugesagte Förderung für das „Take the A-Train“-Festival wurde gekürzt – trotz Zustimmung im Budgetsenat. ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs wusste nämlich nichts von der zusätzlichen Förderung durch die städtische Tourismusgesellschaft (TSG). Dabei saß er früher selber im Aufsichtsrat. Bisher wurden 27.000 Euro aus dem Kulturbudget und 5000 Euro der TSG, die zu 100 Prozent der Stadt gehört, genehmigt. Jetzt soll ein Teil der Förderung gestrichen werden. Fuchs will, dass die Stadt das Festival mit insgesamt 30.000 Euro fördert. Da muss der Sinn der TSG hinterfragt werden, wenn diese trotz eigenes Budgets nicht über finanzielle Mittel für einen touristischen Mehrwert von Veranstaltungen entscheiden können soll. Der für die Gesellschaft zuständige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) dürfte über die momentane Entwicklung auch nicht wirklich glücklich sein.