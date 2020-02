Lkw-Fahrverbote: Kontrollen werden nun verschärft

EU-Kommissarin „fachlich uninformiert“

Scharfe Kritik übten Platter und Felipe an Valean. Sie sei „schockiert“, wie fachlich uninformiert Valean im EU-Verkehrsausschuss und in Tirol aufgetreten sei, sagte Felipe. Platter meinte: „Sollte sich in der EU Valeans Haltung durchsetzen, dann zerbricht Europa. Das ist nicht mein Europa, meines ist solidarisch.“ Er zweifle nicht am System Europa, so Platter weiter: „Die Zweifel bestehen ausschließlich gegenüber Kommissarin Valean, nicht gegenüber der Kommission oder Europa.“ Felipe pflichtete dem bei: „Nur weil sie so handelt, muss nicht gleich ganz Europa in Frage gestellt werden.“