Polizei-Eskorte ins Spital rettet Bub das Leben

Mit überhöhter Geschwindigkeit, hupend und mit eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs - dieser Fahrstil erregte am Freitagabend natürlich sofort die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Wien-Favoriten. Schnell war klar, warum die Lenkerin es derart eilig hatte: Ihr Sohn lag mit einem lebensbedrohlichen Krampfanfall am Rücksitz.