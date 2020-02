Feuer in Holzstadl verursacht auch Stromausfall

Binnen eines Tages mussten die Feuerwehrleute aus Oberndorf in Salzburg gleich zweimal ausrücken: In Göming (Flachgau) brannte am Samstagmorgen ein Holzschuppen völlig ab. Da sich in dem Gebäude ein Stromverteilerschrank der Salzburg AG für die umliegenden Häuser befand, konnte der Stadel zunächst nur mit entsprechendem Sicherheitsabstand gelöscht werden. Erst nach der Abschaltung durch den Stromanbieter war ein Arbeiten aus kürzerer Entfernung möglich.