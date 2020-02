Stadträtin lädt zum klärenden Kinobesuch

„Ich finde Frauenhäuser müssen unabhängig bleiben. Nicht dem Markt und nicht der Politik unterworfen. Die Frauenhäuser gewähren Kindern und Frauen Schutz. Das muss so bleiben.“ – Mit diesem Statement wendet sich Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) in einer Videobotschaft in den Sozialen Netzwerken an Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Klambauer hatte am Montag Salzburgs Frauenhäuser darüber informiert, dass deren Leitung europaweit neu ausgeschrieben wird. Daraufhin hagelte es Kritik von SPÖ, Bürgerliste, FPÖ und KPÖ. Ein Runder Tisch wird von mehreren Seiten gefordert, um das Thema zu klären.