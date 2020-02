Jugendlicher verirrte sich auf Skitour

In Maria Alm haben am Freitagabend Bergretter nach einem jungen Skitourengeher gesucht, der sich mit Einbrechen der Dunkelheit im Gelände verirrt hatte. Der 17-Jährige wollte am Nachmittag vom Ortsteil Hintermoos auf den Hochkaser (2.077 Meter) steigen. Er kam aber nicht so schnell voran wie geplant und drehte schließlich um. Wegen der einsetzenden Dämmerung kam er aber von der Route ab.