Tiroler sehen Auswirkung von Zuwanderung positiver

„2016 war sehr geprägt von Fluchtbewegungen. Der Diskurs war damals einseitig und hitzig“, meinte Integrationslandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) am Freitag bei der Präsentation der Studie in Innsbruck. Da sich die Situation seit damals aber veränderte, wollte man nun noch einmal die Stimmungslage in der heimischen Bevölkerung abfragen, so Fischer. Dabei habe sich gezeigt, dass sich vor allem der enge Austausch und Kontakt zwischen Zugewanderten und Einheimischen positiv auswirke, meinte die Landesrätin.