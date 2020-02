In diesen Fällen sagen wir Danke!

Hilfe von Telekom-Anbieter

Vor einiger Zeit war Leser Peter M. aus Wien in eine neue Wohnung übersiedelt. Da dort ein Festnetz-Apparat vorhanden war, verzichtete er auf einen neuen. Als dieser dann schließlich kaputt wurde, wandte sich der Leser an seinen Anbieter und bat um ein Ersatzgerät. Seine Bitte wurde aber abgelehnt. „Ich beziehe nur eine kleine Pension und kann mir keinen neuen Apparat leisten“, schilderte Herr M. Wir haben uns an A1 gewandt und doch noch eine erfreuliche Nachricht erhalten. Unser Leser bekommt kostenlos ein neues Festnetztelefon.