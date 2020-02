Diebstahlsopfer (48) fühlt sich im Stich gelassen

Video an Polizei übergeben

In Daschitz (Dacice)wurde der Mühlviertler dann tatsächlich fündig. Auf einem Tankstellen-Video erkannte Pum seinen schwarzgrauen Audi A 8 4.2 FSI quattro und einen Lenker, bei dem es sich um einen Polen namens Patryk Z. handeln soll. „Ich hab’ das Video der Polizei übergegeben. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat dann am 29. 11. 2018 einen österreichischen Haftbefehl erlassen, doch seit damals ist nichts mehr passiert“, kritisiert der Mühlviertler. Er kann nicht verstehen, warum bisher noch immer kein EU-Haftbefehl ausgestellt worden ist.

„Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu nichts sagen“, so Markus Bauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.