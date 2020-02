Das sind die Top-Adressen zum Netzwerken

Einen guten Überblick über aktuelle und öffentlich ausgeschriebene Networking-Events in Wien bietet die Plattform eventbrite.at. In der Kategorie Business Events findet man alle möglichen Veranstaltungen, sei es für Frauen oder für Führungskräfte. Auch ein Blick in Facebook-Gruppen und in die App Meetup ist empfehlenswert. Mein persönliches Lieblingsevent ist „InterACTION“ von „Hashtagchefin“. Das Konzept baut auf „Eisbrecher-Methoden“, wie die Veranstalter sagen.