Mega-Acts bei Metastadt Open Airs im Juli

Nach der erfolgreichen Premiere im August 2019 werden die Metastadt Open Airs in diesem Jahr noch größer und spektakulärer. Die Neuauflage der Konzertreihe lässt mit großen Namen der Pop- und Rockwelt aufhorchen. So werden im Juli The Kooks, Alt-J, Sido, Within Temptation, Gigi D‘Agostino und Sarah Connor auf der Bühne stehen. So vielfältig wie das Line-up ist auch die Location sowie das gesamte Event.