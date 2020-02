Lustiges Taschenbuch: Wiener sorgt für den Schmäh

Die Aufgabe sei wie für ihn geschaffen gewesen, erzählt Emersberger, den Sprache schon immer interessiert hat. Im Wienerischen, erklärt er mit einem Strahlen im Gesicht, lasse sich „besser Schmäh führen“. Trotzdem galt es bei der Arbeit mit Donald und Co., nicht den Fehler zu machen, in jedem Bild lustig sein zu wollen, gibt der gebürtige Brigittenauer zu bedenken. Er habe nicht alles wörtlich übersetzt und auch nicht „zuviel draufgedrückt“. Die Lektüre soll für die Leser „möglichst verdaulich und bekömmlich“ sein, so der Sprach-Profi.