3000 Fans jubelten Walchhofer und Co. zu

Das „Nite Race“ in Zell am See ist eine Anlehnung an das „Night Race“ in Schladming – wenngleich es in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt auf der 120 Meter langen Skipiste doch nicht ganz so ernst zugeht wie im Weltcup. Bei der 12. Auflage carvten Ex-Stars wie Michael Walchhofer, David Zwilling oder Hans Grugger durch die Slalomtore – und 3000 Fans hatten ihren Spaß.