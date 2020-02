Kein 1700-Euro-Mindestlohn für Landesbedienstete

Bei den Zahlen gehen die Meinungen zwischen ÖVP und SPÖ weit auseinander. Die Roten sprechen von 180, die Schwarzen von 17. „Durch die Steuerreform werden es 2021 noch weniger, weil mehr Netto–Gehalt bleibt“ so Schwaiger. Der große Unterschied zum System im Burgenland: Dort steigen die Gehälter der unteren Gruppen nicht bis kaum an. Der Lebensverdienst ist in Salzburg, trotz geringeren Anfangsgehalt am Ende deutlich höher. Scharfe Kritik kommt von Gerald Forcher (SPÖ): „Ich lehne das parteipolitische Hick-Hack der ÖVP ab, gegen die burgenländische Idee aufzutreten, nur, weil es dort von Sozialdemokraten erdacht und umgesetzt worden ist. Es sollte immer die Bevölkerung im Vordergrund stehen. Deswegen wird sich die SPÖ auch weiterhin dafür einsetzen, dass Arbeitnehmer mindestens 1700 Euro netto verdienen. Ehrliche Arbeit muss uns mindestens 10 Euro pro Stunde wert sein.“