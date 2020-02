„Weißer weißer Tag“: Die Suche nach der Wahrheit

Zwei Jahre ist es her, dass der Polizist Ingimundur (Ingvar Sigurdsson) seine Frau durch den Autounfall verlor. Die Trauer hat ihn zum Eigenbrötler gemacht. Nur seine Enkelin Salka (großartig: Ida Mekkin Hlynsdottir in ihrer ersten Filmrolle) lässt er an sich heran. Als Ingimundur Hinweise findet, dass seine verstorbene Frau eine Affäre gehabt haben könnte, wird die Suche nach der Wahrheit für ihn zur alles beherrschenden Obsession.