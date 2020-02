„Oida, a Joa in Wean“: Neue Tik-Tok-Challenge

Die Clips beginnen alle gleich: Nämlich am ersten Tag in Wien. Darauf folgt der Eindruck nach einer Woche und danach drei Monate in Wien. Nach einem Jahr schließlich der Mundart-Kracher: „OIda Hawara, a Joa in Wean und es is ua geil (...)“ Vorgemacht von Alberto Nodale wurde damit nun ein Trend oder eher eine neue Challenge losgetreten.