Tauwetter: Vier Wasserrohrbrüche in St. Veit

Aufgrund des anhaltenden Tauwetters sind im St. Veiter Wasserleitungsnetz seit Dienstag vier Rohrbrüche aufgetreten: Jeweils 12 Haushalte in der Lastenstraße 31 gegenüber dem Penny Markt, in der Bahnhofstraße 12, in der Völkermarkter Straße gegenüber der Einfahrt zur Kelag sowie in der Martin-Luther-Straße sind betroffen.