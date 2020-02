Führung der Frauenhäuser wird ausgeschrieben

Im Rahmen ihres neuen Opferschutzkonzepts „sicher und sichtbar“ nimmt Frauen-Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) auch die Frauenhäuser im Bundesland Salzburg in Angriff. Am Montag teilte sie den Leitern der Einrichtungen mit, dass die Führung der Frauenhäuser künftig öffentlich ausgeschrieben wird. So, wie es bereits für das Frauenhaus im Pinzgau angedacht war. Neben einer neuen Leitung soll auch ein Gesamtkonzept erarbeitet werden.