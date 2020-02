Nächste Streiks fix, weil Verhandlungen platzten

Die Verhandlungen verliefen wieder mehr als zäh. Gewerkschaftsvertreter legten einen Kompromiss-Vorschlag vor. Es geht insgesamt um eine Gehaltssteigerung von 18 Prozent, die in einem Vier-Jahres-Stufenplan erreicht werden soll. „Das ist ein zu großer Sprung. Wir haben keine Signale von der Politik, dass das irgendjemand zahlt“, so Hermann Hagleitner, der als Geschäftsführer im Salzburger Hilfswerk im Verhandlungsteam ist. Mit einer 35-Stunden-Woche würden die Sozialbetriebe die Versorgung in sensiblen Bereichen wie Seniorenheimen nicht sicherstellen können.