Zweisprachige Kinder gestikulieren verständlicher

Verpacken mehr Information in ihre Gesten

Dies zeigte sich an einer Aufgabe, bei der die Kinder einer gehörlosen Handpuppe erklären sollten, welches Spielobjekt sie gerne von ihr hätten. Die zweisprachigen Kinder erklärten dabei mehr mit den Händen als einsprachige. Sie verpackten mehr Information über Form und Bewegung des gewünschten Objekts in ihre Gesten und gestikulierten verständlicher. Das machte sie erfolgreicher bei der Kommunikation: Die Handpuppe, beziehungsweise die dahinter steckende Person, konnte leichter erkennen, welches Spielzeug gemeint war.