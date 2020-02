Harrison Ford und Hund folgen „Ruf der Wildnis“

Digital in seinen Effekten, aber analog in seinem Herzen - so beschreibt der „Guardian“ in seiner Filmkritik „Ruf der Wildnis“ recht treffend. Viele der Hundeszenen in dem Abenteuerfilm unter der Regie von Chris Sanders („Drachenzähmen leicht gemacht“) sind am Computer entstanden. Dennoch ist der Film am Ende eine zutiefst altmodische Erzählung im Hochglanz-Gewand, bei dem vor allem die wundervollen Landschaftsaufnahmen ins Auge stechen. Es ist ein Film, wie er heute fürs Kino eigentlich nicht mehr gemacht wird: kitschig, aber wohltuend unterhaltsam; wie die klassischen Disney-Filme, die jeden Sonntag im TV rauf und runter liefen.