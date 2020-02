Neue Liebe für Vicky aus „Teenager werden Mütter“?

In der aktuellen Staffel von „Teenager werden Mütter“ ist Jungmama Vicky noch mit jetziger Ex-Freundin Nadine zu sehen. Gemeinsam versuchen sie, ein Kind per künstlicher Befruchtung zu bekommen - doch die Schwangerschaft blieb bislang aus. Via Instagram kam bereits durch, dass Vicky und Nadine kein Paar mehr sind - die Gründe der Trennung blieben bislang unbekannt. „Privat“, reagiert die Jungmutter auf blöde User-Fragen, die sich häufen.