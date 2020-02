Mädchen (13) in Therme bedrängt: Bewährungsstrafe

Zu sechs Monaten bedingt ist ein Thermenbesucher am Dienstag von einem Wiener Schöffensenat verurteilt worden. Der 20-Jährige hatte am 29. September 2019 in der Therme Wien im Pool-Bereich ein Mädchen in ein Gespräch verwickelt, schließlich ihre Hand unter seine Badehose geführt und sie zu Oralsex auf der Toilette aufgefordert. Die Betroffene holte den Bademeister. Sie war erst 13 Jahre alt.