Luxus, Erholung und Genuss in Loipersdorf

In der Vierstern-Wohlfühloase Thermalhotel Leitner heißt es Loslassen, Erleben und Stärken. Im Thermenbad entspannen Sie Geist und Körper bei wohligem 36°C-Thermalwasser und großzügiger Saunalandschaft. Derart ausgeruht dürfen Sie sich auf regionale Schmankerl und bunte Cocktails in der Flower Lounge freuen. Und wer vom Baden nicht genug bekommt, profitiert am Abreisetag vom Gratis-Thermeneintritt bis Badeschluss.