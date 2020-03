Internationales Animationsfilmfestival in Wien

Der diesjährige Schwerpunkt ist dem Filmland schlechthin gewidmet: Frankreich. Neben Filmen von Newcomerinnen und Klassikerinnen des französischen Animationsfilms zeigt „TW/TR 2020“ drei Episoden der in Frankreich im März startenden TV-Serie „Culottées/Unerschrocken“. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicbuchreihe, die mit Humor und Finesse außergewöhnliche Frauen porträtiert, die allen gesellschaftlichen Zwängen zum Trotz ein selbstbestimmtes Leben führten. Mit der Premiere von The Swallows of Kabul ist außerdem ein französischer Animationsfilm in Spielfilmlänge zu sehen, der schon auf den Festivals von Cannes bis Annecy für Begeisterung sorgte.