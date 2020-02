„Einsam Zweisam“: Liebe in Zeiten von Social Media

Anders als in „L‘auberge espagnole - Barcelona für ein Jahr“ ist die Geschichte weit entfernt von einer glücklichen Globalisierung, die in „L“auberge espagnole„ ihren Ausdruck in einer Wohngemeinschaft in Barcelona mit feiernden und zukunftsoptimistischen Studenten aus ganz Europa fand. Remys (Francois Civil) und Melanies (Ana Girardot) Appartements grenzen aneinander, auch wenn jedes in einem anderen Wohnhaus liegt. Oft verlassen sie selben Zeit ihr Zuhause, nehmen dieselbe Straßenbahn und gehen im selben Laden einkaufen - ihre Wege kreuzen sich aber nie.