Abgefeuerte Signalpatrone setzte Böschung in Brand

Ein 70-Jähriger hat am Montag gegen 18.30 Uhr in Klaus an der Pyhrnbahn eine Signalpatrone von einem älteren Handsignalgerät abgegeben, da seine Enkelin vor Kurzem Geburtstag hatte. Das Geschoss leuchtete nicht wie gewöhnlich und flog in das angrenzende Gemeindegebiet von Molln.